وزير ألماني: إجراءات عاجلة لمكافحة كورونا في مناطق الأزمات

برلين - (د ب أ):

أعلن وزير التنمية الألماني جرد مولر إجراءات عاجلة تتعلق بمناطق الحروب والدول النامية في ظل أزمة انتشار وباء كورونا.

وقال مولر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أزمة كورونا تصيب حاليا بكل قوة الأشخاص الأكثر فقرا في مناطق الأزمات ومناطق وجود اللاجئين".

وأضاف أنه يتم العمل على "برنامج شامل للإجراءات الضرورية العاجلة من أجل مكافحة الوباء والعواقب الاقتصادية في الدول النامية، لاسيما في مناطق اللاجئين مثل بؤرة الأزمات حول سورية".

وأعلن أنه تحقيقا لهذه الغرض، يجري إعادة تخصيص ميزانية وزارته، دون أن الإفصاح عن أي تفاصيل، وقال: "يجب ألا يحدث تهميش للفقراء في مواجهة الأغنياء في ظل أزمة كورونا".

وأضاف مولر أن هناك نحو سبعة ملايين لاجئ دون حماية حول سورية، وقال: "بسبب القصف المستهدف للمستشفيات قلما يعد النظام الصحي السوري قادرا على التصرف. ويتدفق مئات الآلاف من محافظة إدلب المتنازع عليها في اتجاه تركيا"، مشيرا إلى لبنان التي يعيش بها لاجئ سوري مقابل كل خمسة من المواطنين، مهددة حاليا بالإفلاس.

وحذر وزير التنمية الألماني أنه "من دون وصول مياه وإمدادات طبية، سيكون لفيروس كورونا عواقب كارثية هناك"، مؤكدا أنه يجب مواصلة دعم اللاجئين والدول التي تستضيفهم في المنطقة حاليا، وتوسيع نطاق هذا الدعم.

وناشد مولر المواطنين الألمان إظهار التضامن مع الأشخاص الأكثر فقرا في ظل هذه الأزمة، وقال إن تقديم الدعم والتبرعات مهم للغاية حاليا.