الجيش الألماني يسحب عددا من جنوده من العراق بسبب كورونا

برلين - (د ب ):

أعلنت قيادة العمليات بالجيش الألماني، اليوم الأحد، أن الجيش سوف يسحب جزءا من جنوده الذين يتم الاستعانة بهم في العراق ويعيدهم إلى ألمانيا على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأوضحت قيادة العمليات بالجيش لكبار المسؤولين بلجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم أنه تم بدأ نقل جنود ألمان، ليسوا ضروريين بشكل إلزامي حاليا لعملية التشغيل الأساسية للمهمة في العراق.

وأضافت قيادة العمليات أن بعض الجنود قد وصلوا بالفعل إلى ألمانيا اليوم الأحد.

يذكر أن قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أصدر أوامر بتعليق مهمة التدريب في العراق. وجاء في خطابه الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه: "تم التأكيد في سياق هذا التوجيه أيضا أنه يتعين على جميع الأفراد الذين لا ضرورة لبقائهم، مغادرة البلاد مؤقتا- إن أمكن دائما".