ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين إلى 106 حالات

رام الله - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 106 حالات.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إن المصابين يتوزعون بواقع 97 حالة في الضفة الغربية وقرى قضاء القدس وتسع حالات في قطاع غزة.

وذكر أن التقديرات تشير إلى وجود 12 إصابة بالفيروس لفلسطينيين من الجزء الشرقي لمدينة القدس يجري معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الحكومة تعتزم خلال الأيام المقبلة توظيف 51 طبيبا جديدا من اخصائيين وطب عام، لتغطية احتياجات القطاع الصحي في ضوء أزمة تفشي الفيروس.

من جهة أخرى ، أكد اشتية أن الحكومة ستعمل وفقا لموازنة طوارئ متقشفة، في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس كورونا، موضحا أنه من المتوقع انخفاض إيرادات الحكومة إلى أكثر من 50 بالمئة بالتوازي مع تراجع المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية.