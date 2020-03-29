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ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا إلى 16 حالة..والإصابات في تراجع

11:15 ص الأحد 29 مارس 2020
ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا إلى 16 حالة..والإصابات في تراجع

وفيات كورونا

سيدني- (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء استراليا ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.

ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن موريسون القول إن معدل الإصابات بالفيروس يتراجع.

وأضاف أنه تم وضع 1600 شخص قادمين من الخارج في الحجر الصحي اليوم.

وأشار موريسون إلى أنه أصدر تعليماته بأن يقتصر أي تجمع على شخصين فقط.

كما أعلن أنه أصدر أوامره بإغلاق صالات الجيم والمتنزهات.

وطالب موريسون المواطنين بالبقاء في المنازل والخروج للضرورة فقط.

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