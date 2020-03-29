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61 إصابة جديدة بكورونا في الهند.. وارتفاع الحالات إلى 979

11:03 ص الأحد 29 مارس 2020
61 إصابة جديدة بكورونا في الهند.. وارتفاع الحالات إلى 979

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس 979 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 25 حالة.

وكانت الهند قد أعلنت إجراءات إغلاق في مختلف أنحاء البلاد لمدة 21 يوما من الثلاثاء الماضي وأوقفت كل رحلات الركاب الجوية والقطارات وأغلقت الحدود ما بين الولايات لاحتواء تفشي محتمل واسع النطاق للمرض خلال التواصل الاجتماعي.

فيروس كورونا الهند نيودلهي

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