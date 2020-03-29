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هواوي وتنسنت تتعاونان لإطلاق منصة لألعاب الكمبيوتر عبر الحوسبة السحابية

10:40 ص الأحد 29 مارس 2020
هواوي وتنسنت تتعاونان لإطلاق منصة لألعاب الكمبيوتر عبر الحوسبة السحابية

شركة تنسنت تكنولوجي الصينية

بكين (د ب أ)

بدأت شركة تنسنت تكنولوجي الصينية أكبر مطور لألعاب الكمبيور في العالم، التعاون من شركة هواوي تكنولوجيز الصينية العملاقة لإنتاج معدات لشبكات الاتصالات والهواتف الذكية لتطوير منصة ألعاب رقمية جديدة تعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى ان الشركتين الصينيتين ستركزان على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الواقع المعزز في تطوير الخدمة الجديدة في مجال ألعاب الكمبيوتر.

ومن المنتظر أن يعتمد المشروع الجديد على استخدام معالج البيانات كنبنج الذي تنتجه هواوي لمعالجة بيانات منصة ألعاب الكمبيوتر التي تعتمد على الحوسبة السحابية جيم ماتريكس التابعة لشركة تنسنت.

يذكر أن تنسنت تأسست في مُقاطعة “شينزن” الصينية عام ١٩٩٨ وأصبحت أكبر مطور لألعاب الكمبيوتر في العالم والتي يقدر سوقها بحوالي 109 مليارات دولار سنويا.

شركة تنسنت تكنولوجي الصينية شركة هواوي ألعاب الكمبيوتر

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