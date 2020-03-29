أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

النمسا: إصابات كورونا عند 8200 حالة و78 وفاة

10:38 ص الأحد 29 مارس 2020
النمسا: إصابات كورونا عند 8200 حالة و78 وفاة

فيروس كورونا

فيينا فى (أ ش أ)

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا الأحد إلى أكثر من 8200 حالة إصابة و78 حالة وفاة.

وقال وزارة الصحة النمساوية - في بيان اليوم- أن ولاية "تيرول" لا تزال هي الأكثر تضررا مع تسجيل 1907 إصابات، تليها ولاية النمسا العليا والتي سجلت 1402 حالة.

وأشار البيان إلى أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الحكومية ضد فيروس كورونا والتي تطبق للأسبوع الثاني على التوالي، موضحا أنه لم يصل الوباء بعد إلى ذروته في البلاد حيث يستمر عدد الإصابات الجديدة في الارتفاع.

يشار إلى أن معدل نمو الإصابات الجديدة انخفض لأول مرة دون 10% وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرا على نجاح إجراءات الحجر الصحي في المنازل.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا النمسا ارتفاع إصابات كورونا وزارة الصحة النمساوية

الخبر التالى:

هواوي وتنسنت تتعاونان لإطلاق منصة لألعاب الكمبيوتر عبر الحوسبة السحابية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان