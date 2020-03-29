نتنياهو وجانتس يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة
تل أبيب - (د ب أ):
أكد حزبا رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس الكنيست بيني جانتس حدوث تقدم في المفاوضات الائتلافية بين الجانبين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد أن الجانبين سيجتمعان اليوم مجددا بهدف توقيع اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال أفيجدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إنه لن ينضم إلى هذه الحكومة.
وكانت نتائج الانتخابات التي جرت في وقت سابق من مارس الجاري أسفرت عن تصدر حزب "ليكود"، بزعامة نتنياهو، النتائج بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 33 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض" برئاسة جانتس، الذي تفكك لاحقا.
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