كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 650 ألفا والوفيات نحو 31 ألفا

القاهرة - (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 650 ألفا اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم يقترب من 665 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 142 ألفا.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 31 ألف حالة.

وحاليا تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا والصين وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 124 ألف حالة إصابة و2229 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 92 ألف حالة إصابة و10023 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الصين 81439 حالة إصابة و3300 حالة وفاة.