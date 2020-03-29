مقاتلات سلاح الجو الليبي تستهدف مواقع لقوات الوفاق شرق مصراته
شنت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، غارات جوية استهدفت مواقع وتمركزات لقوات حكومة الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي، في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن "مقاتلات السلاح الجوي تشنّ غاراتٍ جوية تستهدف مواقعاً وتمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي (قوات حكومة الوفاق ) في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراتة"، وفق سبوتنيك.
وفي السياق ذاته أستهدف سلاح الجو الليبي في وقت سابق أمس السبت مواقع لقوات حكومة الوفاق بمنطقة السواليط جنوب بوقرين.
وأكدت شعبة الإعلام الحربي إن "مقاتلات السلاح الجوي تشُنّ غاراتٍ جوية تستهدف مواقعا لمجموعات الحشد المليشياوي ( قوات حكومة الوفاق ) في منطقة السواليط جنوب منطقة بوقرين" .
وكان مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أفاد، أمس السبت، بمقتل قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق برفقة أحد مساعديه في منطقة الوشكة القريبة من مدينة مصراتة .
وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "قائد غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق وأحد مساعديه استشهدوا في معارك الوشكة القريبة من مدينة مصراتة وسط البلاد".
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