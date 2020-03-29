ترامب يرفض إغلاق الولايات الأكثر تضررًا بكورونا: "الحجر ليس ضروريًا"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيصدر تحذيرًا بالسفر إلى نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، وذلك بعد أن تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الولايات المتحدة 2000 شخص، بينهم 728 حالة في ولاية نيويورك وحدها، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وكان ترامب أعلن أمس السبت، أنه يفكر في فرض حجر صحي على الولايات الثلاث، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد. لكنه تراجع اليوم الأحد، في تغريدة دونها على "تويتر"، جاء بها: "لن يكون الحجر الصحي ضروريًا".

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 122 ألف حالة إصابة بكورونا، وهو معدل أكثر مما سجلته أي دولة أخرى بالعالم.

ونيويورك زنيوجيرسي وبعض أجزاء من كونيتيكت، هي الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا؛ ففي نيويورك نحو 40 ألف مصاب بالفيروس، بما يفوق كثيرًا عشرات الولايات الأخرى، وفق تصريحات سابقه لترامب، الذي أعلن -في وقت سابق- الاستعانة بسفينة حربية ضمن جهود مكافحة كوفيد-19.

وقال ترامب، في كلمة من فرجينيا، إنه قرر إرسال سفينة "يو إس إن إس كومفورت" إلى نيويورك للمساهمة في مواجهة تفشي الفيروس.

وذكر أن السفينة المستشفى ستبحر من فرجينيا وستحمل على متنها عددًا كبيرًا من الأطباء والممرضين بالإضافة إلى 1200 من جنود مشاة البحرية.

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