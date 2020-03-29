أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الكويت تدين إطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية

03:06 ص الأحد 29 مارس 2020
الكويت تدين إطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية

أرشيفية

الكویت - (د ب أ):
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكويتية عن إدانة واستنكار البلاد الشدیدین" للجریمة النكراء" التي تمثلت بإطلاق صواریخ على مدینتي الریاض وجازان في المملكة العربیة السعودیة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن المصدر قوله "إن ھذا الاعتداء الجبان لا یستھدف أمن المملكة وسلامة شعبھا الشقیق فقط وإنما أمن منطقة الخلیج واستقرارھا وامعانا بانتھاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي یسخر فیه العالم جھوده لمواجھة كارثة انتشار وباء كورونا.

وأكد وقوف دولة الكویت التام إلى جانب الشقیقة السعودیة وتأییدھا في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنھا واستقرارھا.

الكويت إطلاق صواريخ الرياض السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان