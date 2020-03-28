متكاملة.. ماذا نعرف عن سفية الجيش الأمريكي المُبحرة لإغاثة لنيويورك؟
11:11 م السبت 28 مارس 2020
كتب- محمد عطايا:
سجلت الولايات المتحدة لأمريكية قرابة سدس إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أسبوعين.
وتعاني ولاية نيويورك تحديدًا من ازدياد حالات الإصابات والوفاة، بعدما سجلت ما يزيد عن 500 وفاة، وآلاف الإصابات.
وفي خطوة لمحاولة إنقاذ الوضع الحالي في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إجراءات جديدة، استهدف من خلالها توفير أجهزة تنفسية، وكوادر طبية. وكشف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن إرسال "سفينة مستشفى" إلى نيوروك لمكافحة تفشي الفيروس، وتخفيف الضغط على مستشفيات الولاية.. فماذا نعرف عن هذه السفينة؟
تتجه السفينة "يو إس إن إس كمفورت" إلى نيويورك، وهي سفينة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية. ووفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، تحتوي السفينة على مستشفى ميداني مجهز تجهيزا كاملا، وتتسع لـ1000 سرير، وتقدم خدمات تصوير إشعاعي، وبها مختبر طبي وصيدلية ومختبر بصريات، ووحدتي إنتاج الأكسيجين.
ويقول المسؤولون، وفقًا لـ"إيه بي سي"، إن السفينة المستشفى، لديها طاقم طبي من مكتب الطب والجراحة التابع للبحرية الأمريكية.
وغادرت السفينة سان دييجو إلى لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وستتوجه إلى ميناء نيويورك من نورفولك، فيرجينيا، بحلول 31 مارس.
ماذا يوجد داخل هذه المستشفيات العائمة؟
- ما يصل إلى 1200 من أفراد البحرية والاتصالات الطبية البحرية وأكثر من 70 من أفراد الخدمة المدنية.
- 5000 وحدة دم
- 12 غرفة عمليات مجهزة بالكامل
- 1000 سرير
- 8 أسرة لوحدة العناية المركزة
- 4 أجنحة أشعة
- 2 وحدة إنتاج الأكسجين
- 1 جناح عزل
كما تم تجهيز السفينة بخدمات إشعاعية رقمية ومختبر طبي وصيدلية ومختبر للبصريات. ومزودة أيضًا بمنصة هليكوبتر، وموانئ جانبية لاستقبال المرضى في البحر.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
576
عدد المصابين
-
121
عدد المتعافين
-
36
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
642238
عدد المصابين
-
139540
عدد المتعافين
-
29908
عدد الوفيات
إعلان