متكاملة.. ماذا نعرف عن سفية الجيش الأمريكي المُبحرة لإغاثة لنيويورك؟

كتب- محمد عطايا:

سجلت الولايات المتحدة لأمريكية قرابة سدس إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أسبوعين.

وتعاني ولاية نيويورك تحديدًا من ازدياد حالات الإصابات والوفاة، بعدما سجلت ما يزيد عن 500 وفاة، وآلاف الإصابات.

وفي خطوة لمحاولة إنقاذ الوضع الحالي في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إجراءات جديدة، استهدف من خلالها توفير أجهزة تنفسية، وكوادر طبية. وكشف ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن إرسال "سفينة مستشفى" إلى نيوروك لمكافحة تفشي الفيروس، وتخفيف الضغط على مستشفيات الولاية.. فماذا نعرف عن هذه السفينة؟

تتجه السفينة "يو إس إن إس كمفورت" إلى نيويورك، وهي سفينة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية. ووفقًا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، تحتوي السفينة على مستشفى ميداني مجهز تجهيزا كاملا، وتتسع لـ1000 سرير، وتقدم خدمات تصوير إشعاعي، وبها مختبر طبي وصيدلية ومختبر بصريات، ووحدتي إنتاج الأكسيجين.

ويقول المسؤولون، وفقًا لـ"إيه بي سي"، إن السفينة المستشفى، لديها طاقم طبي من مكتب الطب والجراحة التابع للبحرية الأمريكية.

وغادرت السفينة سان دييجو إلى لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وستتوجه إلى ميناء نيويورك من نورفولك، فيرجينيا، بحلول 31 مارس.

ماذا يوجد داخل هذه المستشفيات العائمة؟