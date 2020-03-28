‏العربية: اعتراض صاروخين في سماء العاصمة السعودية الرياض

وكالات:

أفادت فضائية العربية، باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين في سماء العاصمة الرياض.

ولم تذكر القناة السعودية مصدر تلك الهجمات الصاروخية، أو أي تفاصيل عن الهجوم.