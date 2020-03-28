أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

‏العربية: اعتراض صاروخين في سماء العاصمة السعودية الرياض

11:05 م السبت 28 مارس 2020
‏العربية: اعتراض صاروخين في سماء العاصمة السعودية الرياض

علم السعودية

وكالات:
أفادت فضائية العربية، باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين في سماء العاصمة الرياض.
ولم تذكر القناة السعودية مصدر تلك الهجمات الصاروخية، أو أي تفاصيل عن الهجوم.
السعودية الدفاعات الجوية السعودية الرياض

الخبر التالى:

‏العربية: الدفاعات السعودية تعترض صاروخ ثالث اخترق أجواءها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان