العربية: اعتراض صاروخين في سماء العاصمة السعودية الرياض
11:05 م السبت 28 مارس 2020
وكالات:
أفادت فضائية العربية، باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين في سماء العاصمة الرياض.
ولم تذكر القناة السعودية مصدر تلك الهجمات الصاروخية، أو أي تفاصيل عن الهجوم.
أفادت فضائية العربية، باعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخين في سماء العاصمة الرياض.
ولم تذكر القناة السعودية مصدر تلك الهجمات الصاروخية، أو أي تفاصيل عن الهجوم.
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