رئيس وزراء العراق: أولويات حكومتي تلبية مطالب الحراك السلمي

بغداد - (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، اليوم السبت، أن من أولويات الحكومة تلبية مطالب الحراك السلمي وبسط سلطة القانون، فضلاُ عن تشديد العمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز، نسحة منه إن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي التقى، صباح اليوم، سفراء دول الإتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد"، مبينا انه "في بداية اللقاء أعرب الزرفي للسفراء عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا، معلنا عن تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء المكلف استعرض حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وماخلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية".

وفي جانب آخر، نبّه الزرفي إلى "المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية"، مشددا على "ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لإمتلاكه من الثروات مايعوضه من خسائر شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة".

من جانبهم، أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة بالمنطقة والعالم.