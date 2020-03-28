إسبانيا: تعليق الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين
08:43 م السبت 28 مارس 2020
وكالات
أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تعليق الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بحسب ما أوضحته شبكة "سكاي نيوز عربية".
جاء هذا القرار عقب يومين من إعلان رئاسة مجلس الوزراء الإسابني، إصابة نائب رئيس الحكومة، كارمن كالفو، بفيروس كورونا المستجد.
شوتشهد إسبانيا تفشي لفيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات حتى الأمس إلى أكثر من 64059 إصابة، وأكثر من 7800 حالة وفاة.
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