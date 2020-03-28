إسبانيا: تعليق الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تعليق الأنشطة غير الضرورية لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، بحسب ما أوضحته شبكة "سكاي نيوز عربية".

جاء هذا القرار عقب يومين من إعلان رئاسة مجلس الوزراء الإسابني، إصابة نائب رئيس الحكومة، كارمن كالفو، بفيروس كورونا المستجد.