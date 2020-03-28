فرنسا: أول أسبوعان من إبريل سيكونا الأصعب لمواجهة كورونا

وكالات

حذر رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، من أول 15 يومًا من شهر إبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لافتًا إلى أنها ستكون أصعب بكثير من الفترة التي تم تخطيها فى ظل انتشار الوباء.

وأوضح فيليب، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن الأزمة تتجاوز فرنسا وأصبحت عالمية، مشيرًا إلى أن الأيام الخمسة عشر الأولى من أبريل، ستكون أصعب من الأسبوعين الماضيين.

في سياق آخر، حذر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي من انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب تلك الجائحة، منتقدا غياب مواقف ادة الاتحاد في اعتماد خطة موحدة لمواجهة وباء كورونا.