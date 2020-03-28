إصابة وكيل وزارة التجارة العراقي بفيروس كورونا

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكر بيان للوزارة أن "الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو تم تشخيص إصابته بفيروس كوروناالمستجد، وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات في بغداد".

وأوضح البيان أن "وكيل الوزارة لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة تم تشخيص إصابته بالفيروس".

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 42 حالة، فضلا عن تسجيل 48 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 506 حالات.

