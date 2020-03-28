ترامب: من المحتمل فرض الحجر الصحي على 3 ولايات للحد من انتشار كورونا
وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يبحث قرارًا بإخضاع ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيكتيكيت، للحجر الصحي، بعد تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19(.
وتابع ترامب، في كلمة له للصحفيين البيت الأبيض، بشأن مستجدات أزمة كورونا، بثتها شبكة "سكاي نيوز" أن ذلك سيكون حجرًا إلزاميًا، مضيفًا: "أنه لا يرغب في فرض الحجر الصحي عليهم، لكنهم بحاجة إلى ذلك".
وتخطت الولايات المتحدة الأمريكية، حصيلة الإصابات التي سجلتها الصين موطن الفيروس الجديد، مسجلة أكثر من 103 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.
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