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ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

07:10 م السبت 28 مارس 2020
ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد

اجراءات وقائية ضد فيروس كورونا

وكالات
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ، في ليبيا، اليوم السبت، تسجيل إصابتين جديديتن بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح المركز، في بيان له، أنه تلقى بلاغًا بوجود حالتي اشبتاه بفيروس كورونا المستجد، من مستشفى الحكمة بمصراتة، والمختبر المرجعي لصحة المجتمع، وعقب فحص العينتين مختبريًا تأكد إصابتهم بالفيروس التاجي، بهذا يرتفع أعداد الإصابات في ليبيا إلى 3 حالات.
فيروس كورونا ليبيا

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