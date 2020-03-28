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‏الجزائر.. تسجيل ٤٦ إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى ٤٥٤

06:28 م السبت 28 مارس 2020
‏الجزائر.. تسجيل ٤٦ إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى ٤٥٤

فيروس كورونا

وكالات:
أعلنت السلطات الجزائرية، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 454 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائيه العربية.
وصل وفد طبي صيني متخصص في علاج مرضى فيروس كورونا، إلى العاصمة الجزائرية، الجمعة، في زيارة تهدف إلى نقل الخبرة الصينية في موجهة الوباء العالمي.
ويتألف الوفد الطبي الصيني من 13 طبيبا متخصصا و8 أطباء ممارسين، من ضمن الأطقم الطبية التي شاركت في مكافحة فيروس "كورونا" في الصين، على متن رحلة خاصة.

فيروس كورونا السلطات الجزائرية الجزائر

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