لومبارديا الإيطالي يسجل 2117 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎

وكالات

أفاد مسؤولو الصحة في إقليم لومبارديا الإيطاليا، بارتفاع أعداد الإصابات الجديدة في الإقليم الموبوء إلى 39415، بعد تسجيل 2117 إصابةَ خلال الـ24 ساعة الماضي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"

وأعلنت السلطات الصحية في الإقليم الإيطالي، عن تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم الإيطالي.

وحذر رئيس إقليم كامبانيا الجنوبي من "احتمالية أن تتكرر مأساة لومبارديا في الجنوب".

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بتقديم حزمة ثانية من المساعدات لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس، بقيمة بلغت 25 مليار يورو، وسط توقعات بركود غير مسبوق في البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.