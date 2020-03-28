أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

لومبارديا الإيطالي يسجل 2117 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎

06:16 م السبت 28 مارس 2020
لومبارديا الإيطالي يسجل 2117 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة‎

مراحل انتشار فيروس كورونا

وكالات

أفاد مسؤولو الصحة في إقليم لومبارديا الإيطاليا، بارتفاع أعداد الإصابات الجديدة في الإقليم الموبوء إلى 39415، بعد تسجيل 2117 إصابةَ خلال الـ24 ساعة الماضي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"

وأعلنت السلطات الصحية في الإقليم الإيطالي، عن تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم الإيطالي.

وحذر رئيس إقليم كامبانيا الجنوبي من "احتمالية أن تتكرر مأساة لومبارديا في الجنوب".

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بتقديم حزمة ثانية من المساعدات لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس، بقيمة بلغت 25 مليار يورو، وسط توقعات بركود غير مسبوق في البلد الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

فيروس كورونا إقليم لومبارديا إيطاليا جوزيبي كونتي

الخبر التالى:

‏الاتحاد الأوروبي يمنح تونس مساعدات بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لمواجهة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أهم احتياجاتنا اليوم.. مدبولي يتحدث عن شراء أجهزة التنفس