الإمارات تمدد تقييد حركة الجمهور والمرور أسبوعا لتعقيم الشوارع

أبوظبي - (د ب أ):

قررت السلطات الإماراتية تمديد برنامج التعقيم الوطني للشوارع والمرافق العامة حتى يوم السبت المقبل، وهو البرنامج الذي يفرض على السكان البقاء في منازلهم من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت السلطات قد طبقت برنامج التعقيم الذي يقيد حركة المرور ويلزم السكان بالبقاء في المنازل، من مساء يوم الخميس الماضي، وكان مقررا ان ينتهي صباح غد الاحد، قبل أن تصدر قرارا بتمديده حتى يوم السبت المقبل.

وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في الإمارات، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن قرار التمديد يهدف إلى التوسع في عمليات التعقيم لتشمل أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق.

وأضافت الحوسني أنه خلال فترة التعقيم سيستمر تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العام وخدمة المترو، مشيرة إلى أن الجمهور مطالب بالبقاء في المنازل طوال فترة برنامج التعقيم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل.

وأوضحت الحوسني إن نسبة الالتزام ببرنامج التعقيم منذ يوم الخميس الماضي بلغت 70 بالمئة، ما يدل على وعي وثقافة المواطنين والمقيمين، والزوار، وهو ما أسهم في تسهيل عمل فرق التعقيم.

وقد سجلت الإمارات حالتي وفاة، فضلا عن 468 حالة إصابة بالفيروس.