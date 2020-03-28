أكاديميون يتوقعون أن ينشر أشخاص عائدون إلى هونج كونج الفيروس

هونج كونج - (د ب أ):

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، نقلا عن أكاديميين في مجال الطب بهونج كونج قولهم إن المئات من حاملي فيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) ولا تظهر عليهم أعراض وعادوا إلى هونج كونج قبل الموعد النهائي لفرض حجر صحي إلزامي قد ينشرون الفيروس في المجتمع.

ونقلت صحيفة ستاندرد عن أحد هؤلاء الاكاديميين وهو ديفيد هوي شو-شيونج وهو أستاذ في طب الجهاز التنفسي في جامعة هونج كونج الصينية القول إن عينات اللعاب المأخوذة من الأشخاص العائدين إلى المدينة قبل فرض الحجر الصحي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 مارس أظهرت أن واحد بالمئة جاءت نتائجهم إيجابية للفيروس ولكن دون ظهور الأعراض عليهم.

وقال هوي عبر برنامج إذاعي أنه في ظل دخول نحو 70 ألف مسافر تقريبا سوف يكون هناك قرابة 700 شخص يجوبون المنطقة. وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة أنباء بلومبرج، يمكن أن يتسبب هؤلاء "الحاملون الصامتون" لفيروس كوفيد-19 في تفش مجتمعي في حال ظلوا في الشوارع.