جونز هوبكنز الأمريكية: إصابات كورونا تجاوزت 600 ألف حالة عالمياً

واشنطن - (د ب أ):

أشارت تقديرات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المرموقة إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد تجاوزت 600 ألف حالة على مستوى العالم.

وذكرت الجامعة قبل وقت قصير من ظهر اليوم السبت أن عدد الإصابات وصل إلى 614 ألف و884 حالة، وأضافت أن الوفيات جراء مرض الالتهاب الرئوي "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصلت إلى 28 ألف و600 حالة.

ويتوقع الخبراء وجود أعداد كبيرة غير معروفة من الإصابات، مشيرين إلى أنه لا يوجد بلد لديه اختبارات كافية لفحص جميع سكانه.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الإصابات في العالم، بما يتجاوز 104 ألف و830 حالة، تلتها إيطاليا بأكثر من 86 ألف و490 حالة ثم الصين بأكثر من 81 ألف و990 حالة.