ألمانيا تستقبل 6 حالات حرجة لمرضى كورونا من فرنسا

برلين - (د ب أ):

تستقبل العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، ست حالات حرجة لمصابين بعدوى فيروس كورونا من فرنسا.

وقالت متحدثة باسم حكومة ولاية برلين إنه من المنتظر أن يصل هؤلاء المرضى إلى مستشفى "شاريتيه" اليوم.

وأوضحت المتحدثة أنه سيتم نقل المصابين على متن طائرة من مستشفى ستراسبورج الجامعي بفرنسا إلى برلين ليتلقوا العلاج في العناية المركزة بمستشفى "شاريتيه".

وكان ميشائيل مولر، عمدة برلين، اتفق مع البروفيسور هايو كرومر، مدير مستشفى "شاريتيه"، يوم الأربعاء الماضي على استقبال عدد من مصابي كورونا.

وأشارت المتحدثة إلى أن المستشفى يستعد أيضا لاستقبال حالات من إيطاليا.

كان مستشفى "شاريتيه" أعلن استعداده للمساعدة في حالات معينة واستقبال مرضى الحالات الحرجة من دول أخرى.

وقال مولر إن "التضامن لا يتوقف عند حدود المدينة، لدينا قدرات ونستطيع ونرغب في المساعدة في بعض الحالات ونعرض تقديم الدعم"، مشيرا إلى أن هذا أمر بديهي في ظل هذا الموقف المتأزم الخطير.

كانت حكومة ولاية برلين أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها ستحذو حذو ولايات أخرى وستستقبل حالات حرجة لمرضى كورونا، وكان الحديث دار أولا عن استقبال حالات من إيطاليا، أكثر الدول الأوروبية تضررا من جائحة كورونا.