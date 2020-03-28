أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وفاة سائحين ألمانيين بفيروس كورونا في قبرص وكريت

03:16 م السبت 28 مارس 2020
وفاة سائحين ألمانيين بفيروس كورونا في قبرص وكريت

وفيات كورونا

أثينا/نيقوسيا - (د ب أ):

توفي سائح ألماني /67 عاما/ في قبرص جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن التلفيزيون القبرصي "آر آي كيه" اليوم السبت أن المستشفى الذي كان يوجد به السائح الألماني يقع في الجزء الشمالي من الجزيرة، الموالي لتركيا، حيث جرى أعلان وفاته.

وقبل يومين، لقي أستاذ جامعي ألماني متخصص في علم الرياضيات /42 عاما/ حتفه جراء إصابته بالفيروس في جزيرة كريت اليونانية.

وفيات كورونا فيروس كورونا ألمانيا

الخبر التالى:

ألمانيا تستقبل 6 حالات حرجة لمرضى كورونا من فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر أمنى ينفي وجود إضراب بالسجون