وفاة سائحين ألمانيين بفيروس كورونا في قبرص وكريت

أثينا/نيقوسيا - (د ب أ):

توفي سائح ألماني /67 عاما/ في قبرص جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن التلفيزيون القبرصي "آر آي كيه" اليوم السبت أن المستشفى الذي كان يوجد به السائح الألماني يقع في الجزء الشمالي من الجزيرة، الموالي لتركيا، حيث جرى أعلان وفاته.

وقبل يومين، لقي أستاذ جامعي ألماني متخصص في علم الرياضيات /42 عاما/ حتفه جراء إصابته بالفيروس في جزيرة كريت اليونانية.