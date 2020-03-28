228 إصابة جديدة في 62 إقليمًا روسيًا.. وارتفاع حالات كورونا إلى 1264

موسكو- (د ب أ):

أعلنت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في روسيا، تسجيل 228 إصابة جديدة بالفيروس في 26 إقليماً من أقاليم البلاد، من بينهم 114 إصابة في العاصمة موسكو ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1264 إصابة في 62 إقليماً.

وجاء في بيان لغرفة العمليات، اليوم السبت : "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 26 إقليماً"بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأعلنت وزارة المالية الروسية، يوم أمس الجمعة، عن تخصيص أموال إضافية للأقاليم، من أجل تجهيز المستشفيات بجميع الوسائل اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس "كورونا".

كان مصدر مقرب من الحكومة الروسية، قد كشف اليوم السبت، عن التفكير جديا بقرار تقييد حركة النقل وانتقال المواطنين بين المدن الروسية وداخلها لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن الحكومة الروسية تدرس بجدية اتخاذ قرار تقييد الحركة في جميع أنحاء البلاد من خلال ايقاف وسائل النقل المختلفة من سكك حديد وطائرات وحافلات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) .

وأضاف المصدر: "يبحث مجلس الوزراء الروسي إمكانية فرض قيود على الحركة في أنحاء البلاد ووقف النقل الجوي والبري".

وكشف مستشار مدير الأبحاث في المعهد المركزي لعلم الأوبئة الروسي، فيكتور مالييف، اليوم السبت عن السبب الرئيسي لزيادة سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا.

وقال مالييف، لوكالة "سبوتنيك": "معظم حالات فيروس كورونا المتزايدة في الآونة الأخيرة في روسيا سببها المواطنين القادمين من الخارج، وما عزز سرعة الانتشار أيضا هو عدم التقيد بالإجراءات الوقائية وانتهاك الحجر المنزلي".