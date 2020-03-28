أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

السودان: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 5 حالات

11:37 ص السبت 28 مارس 2020
السودان: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 5 حالات

فيروس كورونا

الخرطوم- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية بالسودان عن تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المتحور ليرتفع عدد الحالات في السودان الي خمس، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وعقب الإعلان عن وفاة اول حالة بكورونا الاسبوع الماضي ، قرر السودان إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس وحظر تجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من الثلاثاء الماضي .

فيروس كورونا وزارة الصحة الإتحادية حظر التجوال السودان

الخبر التالى:

ألمانيا: الحالة الصحية لأطفال العائلات الفقيرة أكثر تدهورا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تصدر بياناً للرد على أنباء تقديم معونات ومنح وزيادات وإجازة عامة بالدولة​