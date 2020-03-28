السودان: ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 5 حالات

الخرطوم- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية بالسودان عن تأكيد حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المتحور ليرتفع عدد الحالات في السودان الي خمس، حسبما ذكرت اليوم السبت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وعقب الإعلان عن وفاة اول حالة بكورونا الاسبوع الماضي ، قرر السودان إغلاق كل المطارات والمعابر باستثناء شحن المساعدات والشحن التجاري، وسط مخاوف من تفشي الفيروس وحظر تجوال في جميع مدن السودان من الثامنة مساءا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي وذلك اعتبارا من الثلاثاء الماضي .