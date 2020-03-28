الاشتباه في إصابة أكثر من 40 شخصا بكورونا على متن سفينة ألمانية قبالة أستراليا

كانبرا- (د ب أ):

أعلنت سلطات ولاية أستراليا الغربية أنه يشتبه في إصابة ما لا يقل عن 46 شخصا على متن سفينة سياحية ألمانية عالقة قبالة الساحل الغربي لأستراليا بفيروس كورونا المستجد.

ويوجد على متن السفينة "أرتانيا" الألمانية طاقم يزيد عدده عن 230 فردا، و 832 راكبا، بينهم 763 ألمانيا. وترسو السفينة حاليا على ساحل منطقة "فريمانتل"، غربي أستراليا.

وقال رئيس حكومة الولاية، مارك ماكجوان، اليوم السبت إن السفينة "وصلت الى مرحلة الأزمة" بعد أن أبلغت الليلة الماضية عن وجود "77 راكبا يعانون من أعراض كوفيد".

وبعد أن صعد خبراء الصحة في أستراليا الغربية إلى متن السفينة اليوم حيث قاموا بفحص الركاب، وجدوا 46 شخصا - 30 راكبا و 16 من أفراد الطاقم - يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا. وقال ماكجوان للصحفيين في بيرث "هذا وضع عاجل."

وقال وزير الصحة بالولاية، روجر كوك، إنه تعين إنزال راكب من السفينة في وقت متأخر الليلة الماضية، إضافة الى اثنين آخرين في وقت سابق.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على متن السفينة 9 حالات. وقال كوك للصحفيين إن ثلاثة منهم في وحدات العناية المركزة، مضيفا أنهم جميعا في حالة حرجة، وقال إن المصابين الآخرين يقيمون في أجنحة آمنة بمستشفيات خاصة.

وبحسب مصادر، تضم حالات الإصابة المؤكدة طبيب السفينة الألمانية.

ومن المقرر أن يتم نقل مئات الركاب جوا-جميع الركاب وبعض أفراد الطاقم- إلى ألمانيا على متن أربع رحلات مستأجرة غدا الأحد بعد أن يخضعوا لعمليات تطهير.

وقامت شركة الرحلات البحرية "فونيكس رايزن" بتنظيم عملية الإجلاء.