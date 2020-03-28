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نيوزيلندا: عدد المصابين بكورونا يقترب من 500 مع استمرار الإغلاق الشامل

11:20 ص السبت 28 مارس 2020
نيوزيلندا: عدد المصابين بكورونا يقترب من 500 مع استمرار الإغلاق الشامل

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت سلطات نيوزيلندا عن تسجيل 78 إصابة مؤكدة وخمس إصابات مفترضة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالوباء في البلاد إلى 451 شخصا.

وأكدت السلطات أن اثنين من المصابين لا يزالان في حالة حرجة ويتلقيان الرعاية في قسم العناية المركزة، وتم توصيل أحدهما بجهاز التنفس الاصطناعي.

وقد تعافى 50 من المرضى بالكامل من الفيروس.

من جانبها، أعلنت شركة طيران نيوزيلندا إصابة ثمانية من موظفيها العاملين على متن الرحلات إلى لندن ولوس أنجلوس بالفيروس، وقد تشافى أحدهم.

وأجرت المختبرات النيوزيلندية يوميا خلال الأيام السبعة الماضية بمعدل 1613 تحليلا بغية تشخيص حالات إصابة محتملة جديدة بكورونا بين المواطنين.

ويأتي ذلك مع دخول الإغلاق الشامل الذي أعلنته حكومة نيوزيلندا لمدة أربعة أسابيع على الأقل يومه الثالث.

فيروس كورونا التنفس الاصطناعي نيوزيلندا شركة طيران نيوزيلندا

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