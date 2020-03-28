ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بكورونا إلى 97حالة

رام الله- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت عن ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 97 حالة بعد تسجيل ست إصابات جديدة.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، في مؤتمر صحفي في مدينة رام الله اليوم، إن الإصابات الجديدة تتوزع بواقع أربع إصابات في بيت لحم وحالتين في قريتين في قضاء القدس.

وأوضح ملحم أن عدد المتعافين من الرقم المذكور ارتفع إلى 18 فيما جميع المصابين الحاليين حالتهم الصحية مستقرة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينات من عمرها قبل أيام.

وذكر أن الحكومة الفلسطينية تجرى اتصالات مكثفة للتزود بالأجهزة الطبية القادرة على رصد حالات الإصابة بالفيروس، وتوسيع مساحة الاختبار ، مشيرا إلى أنها تلقت وعودا إيجابية من عدة دول.