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نائب عراقي: 50% من نواب الكتل الشيعية تدعم رئيس الوزراء المكلف

10:24 ص السبت 28 مارس 2020
نائب عراقي: 50% من نواب الكتل الشيعية تدعم رئيس الوزراء المكلف

البرلمان العراقي

بغداد - (د ب أ):

صرح عضو تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي أسعد المرشدي بأن 50 بالمائة من نواب الكتل الشيعية في البرلمان العراقي ليست لديهم اعتراضات على تكليف المرشح عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة.

ورجح النائب المرشدي لصحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم السبت، أن "تـكـون التشكيلة الـوزاريـة جـاهـزة للتصويت في مجلس النواب خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح أن رئيس الوزراء المكلف يناقش حاليا مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تشكيل حكومة تحظى بإجماع الشارع العراقي.

وكان رئيس الوزراء المكلف قد أجرى سلسلة اتصالات مع القوى العراقية وسفراء الدول الممثلة في مجلس الأمن الدولي، وعدد من الدول العربية في اطار التمهيد لتشكيل الحكومة الجديدة.

البرلمان العراقي أسعد المرشدي العراق عدنان الزرفي تشكيل الحكومة العراقية

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