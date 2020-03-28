أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

سوريا.. تمديد تعطيل المدارس والجامعات حتى 16 من الشهر القادم

10:21 ص السبت 28 مارس 2020
سوريا.. تمديد تعطيل المدارس والجامعات حتى 16 من الشهر القادم

الرئيس السوري بشار الأسد

وكالات:

مددت الحكومة السورية تعطيل المدارس والجامعات في البلاد حتى 16 نيسان القادم، بعدما كان محددا حتى الثاني من أبريل المُقبل.

وقرر الفريق "الحكومي المعني بمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا" تعطيل المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها والمعاهد التابعة لها من يوم 2-4-2020 ولغاية الخميس 16-4-2020.

كذلك قرر تمديد تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة حتى التاريخ ذاته.

وكانت الحكومة أعلنت أمس أن حظر التنقل بين مراكز المحافظات والمناطق والأرياف سيبدأ يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر.

تعطل المدارس سوريا فيروس كورونا

الخبر التالى:

نائب عراقي: 50% من نواب الكتل الشيعية تدعم رئيس الوزراء المكلف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 601010

    عدد المصابين

  • 133439

    عدد المتعافين

  • 27432

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"جاهز خلال 11 شهراً".. روسيا تعلن تطوير 7 نماذج للقاحات كورونا