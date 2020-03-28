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ارتفاع الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 152 حالة

10:14 ص السبت 28 مارس 2020
ارتفاع الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 152 حالة

وزارة الصحة العمانية

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم، إن جميع الحالات لمواطنين، مشيرة إلى شفاء 23 حالة.

وأكدت على ضرورة التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وزارة الصحة العمانية سلطنة عمان فيروس كورونا العزل الصحي

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