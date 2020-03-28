ارتفاع الإصابات بكورونا في سلطنة عمان إلى 152 حالة

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 21 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 152 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على "تويتر" اليوم، إن جميع الحالات لمواطنين، مشيرة إلى شفاء 23 حالة.

وأكدت على ضرورة التقيد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.