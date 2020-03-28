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رئيس وزراء ماليزيا يناشد المواطنين التكاتف مع الحكومة لمكافحة "كورونا"

08:12 ص السبت 28 مارس 2020
رئيس وزراء ماليزيا يناشد المواطنين التكاتف مع الحكومة لمكافحة "كورونا"

رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين

كوالالمبور - (أ ش أ):

ناشد رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين المواطنين والمقيمين بضرورة التكاتف مع الحكومة التي تحاول قدر استطاعتها ضمان استمرارية الدولة في مجابهة فيروس كورونا والتغلب عليه.

ووصف "ياسين" - في خطابه الخاص للماليزيين عبر قنوات التلفاز المحلية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "برناما" الماليزية، اليوم السبت - ما تمر به بلاده بأنه "حالة حرب مع قوة غير مرئية، والوضع الذي تواجهه الآن بالفعل غير مسبوق في التاريخ".

وأضاف: "أريد منكم جميعا أن تعلموا أن هذه الحكومة تهتم بكم، لقد استسلمت لحقيقة أنني جئت كرئيس لوزرائكم ليس في أفضل لحظة. فأنا أواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية في نفس الوقت".

وأكد ياسين أن هذا الوضع غير المسبوق يتطلب إجراءات غير مسبوقة.

ولفت - في ختام خطابه - إلى أن الحكومة الحالية تدرك تماماً مسؤولياتها، مناشداً الجميع من جديد العمل معاً على مواجهة جائحة الكوفيد-19.

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ماليزيا فيروس كورونا محيي الدين ياسين مكافحة كورونا

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