ولاية أسترالية تجري انتخابات محلية وسط انتقادات بسبب مخاوف كورونا

كانبرا - (د ب أ):

أدلى مئات الآلاف من الناخبين بأصواتهم اليوم السبت، في انتخابات محلية بولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا، بينما حظرت بقية الولايات في البلاد التجمعات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصوت بالفعل حوالي 1.8 مليون من مواطني كوينزلاند وهم 55% من الناخبين المؤهلين في كبائن الاقتراع المبكر وعبر التصويت البريدي وعبر الهاتف لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية في 77 منطقة.

كما جرت انتخابات تكميلية لشغل مقعدين في برلمان الولاية.

وقال اللورد ادريان شرينر، عمدة بريسبن للصحفيين إنه بحلول عصر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) كان هناك إقبال محدود في بعض كبائن الاقتراع.

وقال شرينر الذي ينافس مجددا في أكثر المجالس المحلية اكتظاظا بالسكان في البلاد "معظم كبائن الاقتراع التي رأيتها كانت هادئة للغاية.. لا يوجد تفاعل اجتماعي حقيقي في تلك الكبائن.

وتعرضت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاسوك لانتقادات لعدم تأجيل الانتخابات بسبب كورونا.