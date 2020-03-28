أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ولاية أسترالية تجري انتخابات محلية وسط انتقادات بسبب مخاوف كورونا

08:06 ص السبت 28 مارس 2020
ولاية أسترالية تجري انتخابات محلية وسط انتقادات بسبب مخاوف كورونا

ارشيفية

كانبرا - (د ب أ):

أدلى مئات الآلاف من الناخبين بأصواتهم اليوم السبت، في انتخابات محلية بولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا، بينما حظرت بقية الولايات في البلاد التجمعات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وصوت بالفعل حوالي 1.8 مليون من مواطني كوينزلاند وهم 55% من الناخبين المؤهلين في كبائن الاقتراع المبكر وعبر التصويت البريدي وعبر الهاتف لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية في 77 منطقة.

كما جرت انتخابات تكميلية لشغل مقعدين في برلمان الولاية.

وقال اللورد ادريان شرينر، عمدة بريسبن للصحفيين إنه بحلول عصر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) كان هناك إقبال محدود في بعض كبائن الاقتراع.

وقال شرينر الذي ينافس مجددا في أكثر المجالس المحلية اكتظاظا بالسكان في البلاد "معظم كبائن الاقتراع التي رأيتها كانت هادئة للغاية.. لا يوجد تفاعل اجتماعي حقيقي في تلك الكبائن.

وتعرضت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاسوك لانتقادات لعدم تأجيل الانتخابات بسبب كورونا.

أستراليا انتخابات محلية فيروس كورونا كوينزلاند

الخبر التالى:

رئيس وزراء ماليزيا يناشد المواطنين التكاتف مع الحكومة لمكافحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"جاهز خلال 11 شهراً".. روسيا تعلن تطوير 7 نماذج للقاحات كورونا