الكويت: تعافي7 حالات جديدة من "كوفيد-19".. وإجمالي الشفاء 64
أعلنت الكويت، السبت، شفاء 7 حالات جديدة من المصابين بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الرسمية (كونا) أن عدد الحالات التي تعافت في الكويت وصل إلى 64 حالة.
وقال إن الحالات المتعافية سيتم نقلها إلى الجناس التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقابل المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم خلال اليومين المقبلين.
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