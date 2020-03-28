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نصف الناخبين الأمريكيين يؤيدون سياسة ترامب حيال أزمة كورونا

06:30 ص السبت 28 مارس 2020
نصف الناخبين الأمريكيين يؤيدون سياسة ترامب حيال أزمة كورونا

ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

أظهر استطلاع حديث أن نصف الناخبين الأمريكيين موافقون على تعامل الرئيس الأمريكي مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".
وأشار الاستطلاع، الذي اشتركت في إجرائه صحيفة "ذا هيل" و"مؤسسة هاريس إكس" لأبحاث الرأي الأمريكيتان إلى أن 76% من تلك النسبة جاءت من مؤيدي حزب ترامب الجمهوري و 48% من المستقلين و 29% من خصومه الديمقراطيين.

ويرى مراقبون أن استمرار ارتفاع معدلات موافقة الأمريكيين على سياسة ترامب حيال أزمة كورونا يرجع إلى رغبة المواطنين في الاحتشاد حول رئيسهم خلال فترة الأزمة على مستوى البلاد.

ومن ناحية أخرى جاءت نسبة التأييد لسياسات ترامب متراجعة عن مستواها في استطلاع جرى قبل أيام وكان 56% ما أرجعه البعض لإعلان ترامب أنه قد يعيد فتح قطاعات الاقتصاد الأمريكي بحلول عيد الفصح في أبريل المقبل رغم تفشي كورونا في أنحاء البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
ترامب الناخبين الأمريكيين فيروس كورونا

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