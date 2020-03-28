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ترامب: نأمل في الحصول على آلاف أجهزة التنفس خلال ١٠٠ يوم مقبلة

12:31 ص السبت 28 مارس 2020
ترامب: نأمل في الحصول على آلاف أجهزة التنفس خلال ١٠٠ يوم مقبلة

الرئيس دونالد ترامب

وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تأمل في الحصول على آلاف أجهزة التنفس خلال المئة يوم المقبلة.
وأصاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن واشنطن تعمل على التعاون مع عدد من الشركات المتخصصة لصناعة الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا.
وتابع "لدينا الآلاف من الاجهزة في المستودعات من أجل نيويورك، سوف تقوم شركة بوي بتصنيع أجهزة وقاية وجهية سوف تمتلك الخصائص المطلوبة للحماية، وسوف يقوم توزيع الآلاف منها، وسيتم انتاج الاجهزة الوقائية".
واستطرد "هذا الأمر من شأنه أن يعجل من طريقة توزيع المنتجات والمعدات في جميع أنحاء البلاد خاصة الثقيلة منها".
دونالد ترامب واشنطن فيروس كورونا

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