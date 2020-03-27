ترامب يصدر أوامره لشركة جنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعى

واشنطن - ( د ب أ ):



أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أمرا لشركة جنرال موتورز لصناعة السيارات بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعى ، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الاستفادة من قانون الإنتاج الدفاعي خلال أزمة فيروس كورونا الراهنة .

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن فى مؤتمر صحفى في التاسع عشر من شهر آذار / مارس الجارى عن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، بما يسمح لإدارته بإجبار قطاعات الصناعة الأمريكية على زيادة إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).