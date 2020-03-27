أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ترامب يصدر أوامره لشركة جنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعى

11:29 م الجمعة 27 مارس 2020
ترامب يصدر أوامره لشركة جنرال موتورز بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعى

دونالد ترامب

واشنطن - ( د ب أ ):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أمرا لشركة جنرال موتورز لصناعة السيارات بإنتاج أجهزة تنفس اصطناعى ، وهى المرة الأولى التى يتم فيها الاستفادة من قانون الإنتاج الدفاعي خلال أزمة فيروس كورونا الراهنة .
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن فى مؤتمر صحفى في التاسع عشر من شهر آذار / مارس الجارى عن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، بما يسمح لإدارته بإجبار قطاعات الصناعة الأمريكية على زيادة إنتاج وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقال ترمب خلال المؤتمر إن تفعيل القانون يمكن أن يحقق كثيرا من الأشياء الجيدة. ولم يذكر الرئيس الأمريكي ما هي السلطات والخطوات التي سيتخذها بموجب هذا القانون ، لكنه كان من المرجح أن يستغله في زيادة تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعى والمعدات الطبية الأخرى
دونالد ترامب شركة جنرال موتورز فيروس كورونا

الخبر التالى:

ترامب: نأمل في الحصول على آلاف أجهزة التنفس خلال ١٠٠ يوم مقبلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 536

    عدد المصابين

  • 116

    عدد المتعافين

  • 30

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 536617

    عدد المصابين

  • 124408

    عدد المتعافين

  • 24118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان