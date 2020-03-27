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قطر تعلن عن 13 إصابة جديدة وتجهز مجمعا يضم 18 ألف سرير

10:07 م الجمعة 27 مارس 2020
قطر تعلن عن 13 إصابة جديدة وتجهز مجمعا يضم 18 ألف سرير

فيروس كورونا

الدوحة - ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الجمعة، عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19).
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها إن بعض حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بالمسافرين الذين قدموا إلى قطر وأخرى لمخالطين ،وتم إدخال الحالات المصابة الجديدة إلى العزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وشددت الوزارة على أهمية اتباع إجراءات الوقاية الأساسية المعروفة وتطبيق البعد الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة و تجنب زيارة كبار السن وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وعدم المصافحة أو التقبيل .
تجدر الإشارة الى أن دولة قطر قد فرغت من تجهيز مجمع للحجر الصحي في ضاحية أم صلال على بالدوحة بـعدد 4000 سرير، لتصل القدرة الاستيعابية للمجمع إلى 18 ألف سرير في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
فيروس كورونا وزارة الصحة القطرية قطر

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