ارتفاع الإصابات بكورونا في ألمانيا لأكثر من 46600 ووفاة نحو 285 شخصا

برلين - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد مساء اليوم الجمعة في ألمانيا لأكثر من 46600 شخص تم تسجيلها رسميا.

جاء ذلك في إحصاء أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نتيجة جمع الأعداد التي تعلنها الولايات عن حجم الإصابات لديها كل على حدة.

وجاء على رأس قائمة الإصابة بالعدوى بين الولايات الألمانية ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي البلاد بحصيلة أكثر من 11500 إصابة مسجلة بالعدوى ووفاة 85 شخصا جراءها بالولاية، وتأتي ولاية بافاريا في المرتبة الثانية بعدد لا يقل عن 10180 إصابة بالعدوى ثم ولاية بادن فورتمبيرج بأكثر من 8400 إصابة بالعدوى.

وسجلت ولاية هامبورج أعلى نسبة إصابات بين نسب الإصابة بالعدوى في ألمانيا حيث وصلت هذه النسبة إلى 5ر95 % من بين سكانها البالغ عددهم 100 ألف نسمة.

ووفقا لهذه الإحصاءات وصل عدد الذين توفوا بسبب مرض سارس-كوف-2 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء ألمانيا إلى 285 شخصا، إضافة إلى شخصين توفيا عقب زيارة إلى مصر بحسب ما ذكره معهد روبرت كوخ في برلين.