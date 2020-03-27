‏إيطاليا تعلن أعلى معدل يومي لوفيات كورونا في العالم

وكالات:

‏أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، خلال يوم واحد مسجلة ألف وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.

وأكدت المنظمة، وفقا لما ذكرته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تخطى نصف مليون، فيما بلغت معدلات الشفاء ما يزيد عن ١٠٠ ألف.