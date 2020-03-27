إيطاليا تعلن أعلى معدل يومي لوفيات كورونا في العالم
وكالات:
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، خلال يوم واحد مسجلة ألف وفاة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.
وأكدت المنظمة، وفقا لما ذكرته فضائية العربية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم تخطى نصف مليون، فيما بلغت معدلات الشفاء ما يزيد عن ١٠٠ ألف.
الخبر التالى:المغرب تسجل 11 وفاة جديدة والإصابات ترتفع إلى 333 حالة
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
495
عدد المصابين
-
102
عدد المتعافين
-
24
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
536617
عدد المصابين
-
124408
عدد المتعافين
-
24118
عدد الوفيات
إعلان