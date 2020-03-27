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بعد إصابة جونسون بكورونا.. قصر باكنجهام يصدر بيانًا عن حالة الملكة إليزابيث

04:34 م الجمعة 27 مارس 2020
بعد إصابة جونسون بكورونا.. قصر باكنجهام يصدر بيانًا عن حالة الملكة إليزابيث

الملكة إليزابيث

وكالات:

بعد تأكيد إصابة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة بفيروس "كورونا" المتحور، أصدر قصر بكنجهام بيانًا يوضح الحالة الصحية للملكة إليزابيث، حسبما نقلت وكالة رويترز.

وصرح متحدث باسم قصر بكنجهام اليوم الجمعة بأن الملكة إليزابيث، 93 عامًا، التقت جونسون آخر مرة في 11 مارس الجاري، وأنها بحالة صحية جيدة.

وأكد المتحدث أن الملكة إليزابيث تلتزم بجميع التوصيات الصحية، ولا تزال في مقرها قصر وندسور مع زوجها الأمير فيليب، 98 عامًا، محاطة بعدد قليل من الموظفين.

وجاء هذا البيان بعد يومين من تأكيد العائلة الملكية إصابة الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني النجل الأكبر للملكة إليزابيث بفيروس كورونا أيضًا.

وسبق أن كشف قصر بكنجهام أن الملكة إليزابيث لم تلتق الأمير تشارلز منذ 12 مارس أي قبل إصابته بالوباء.

الملكة إليزابيث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قصر بكنجهام انتهاء فيروس كورونا

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