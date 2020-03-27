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"لمواجهة كورونا".. أردوغان يدعو الأتراك للتحلي بالصبر والحذر

04:08 م الجمعة 27 مارس 2020
"لمواجهة كورونا".. أردوغان يدعو الأتراك للتحلي بالصبر والحذر

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

(وكالات):

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تتابع عن كثب آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، وتواصل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بالسرعة القصوى.

جاء ذلك في منشور له على موقع إنستجرام اليوم الجمعة، حيث أضاف: "أرجو من شعبي العزيز الالتزام بكافة التحذيرات، والتحلي بالصبر، والحذر، والاهتمام بنظافتنا الشخصية، ونظافة محيطنا"، بحسب "روسيا اليوم".

ووصلت حصيلة وفيات كورونا في تركيا إلى 75 والإصابات إلى 3629، حسب الأرقام التي أعلنتها السلطات أمس الخميس.

فيروس كورونا تركيا رجب طيب اردوغان

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