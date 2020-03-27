الجزائر توسع الحجر الجزئي لـ9 محافظات أخرى

الجزائر- (د ب أ):

أصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، مرسوما جديدا يتضمن توسيع الحجر الجزئي إلى 9 محافظات أخرى، ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19).

ويخص الإجراء الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من غد السبت، محافظات باتنة، وتيزي وزو، وسطيف، وقسنطينة، والمدية، ووهران، وبومرداس، والوادي و تيبازة.

كما ينص المرسوم على فرض "حجر منزلي للسكان" بداية من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحا، وهو نفس الإجراء الذي ألزم به سكان الجزائر العاصمة منذ الثلاثاء الماضي، بقرار من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، الذي فرض حجرا شاملا على سكان إقليم ولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

يشار إلى أن الجزائر سجلت 25 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، منها 9 حالات بولاية البليدة. كما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الجزائر، حتى مساء أمس الخميس، 367 حالة.