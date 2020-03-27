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العراق : ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 40حالة

02:37 م الجمعة 27 مارس 2020
العراق : ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 40حالة

من داخل احد المطارات العراقية

بغداد- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40حالة، فضلا عن ارتفاع أعداد المصابين إلى 458 حالة مؤكدة.

وذكر بيان لوزارة الصحة: "أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة شخصت اليوم تأكيد إصابة 67 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق، وتسجيل 4 وفيات جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات الكلي في العراق إلى 458 ،وإجمالي الوفيات إلى 40، وحالات الشفاء إلى 122".

وزارة الصحة العراقية فيروس كورونا بغداد وفيات كورونا

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