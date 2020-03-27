فيديو- بعد إصابته بالفيروس.. جونسون: سنهزم كورونا

وكالات:

أكد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بلاده قادرة على الخروج من هذه محنة وباء كورونا، حال التزام المواطنين بالقوانين والإجراءات التي فرضتها الحكومة بهدف احتواء الفيروس المتحور الذي يسبب مرض (كوفيد-19).

وقال جونسون، في مقطع فيديو نشره على المواقع الإلكترونية، إنه خضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا وأن نتيجة الفحص إيجابية.

وتابع: " عانيت من أعراض الإصابة بفيروس كورونا من ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف، وبعد إجراء الفحص وجدت أني مُصاب بفيروس كورونا المتحور".

لذلك سيخضع رئيس الحكومة البريطانية للعزل المنزلي، ولكنه سيستمر في قيادة الحكومة في مكافحة الفيروس، عبر تقنية الفيديو والبث المباشر، بالاعتماد على التكنولوجية الجديدة والفيديوكونفرنس.

وتابع: "سنتمكن من تجاوز هذا الوباء، وكلما التزمنا بكل الإجراءات والتدابير الاحترازية، استطاعنا التغلب على هذه الأزمة سريعًا. بهذه الطريقة سوف نستطيع الانتصار، وهزيمة كورونا، ابقوا في منازلكم، واحموا المواطنين، وأنقذوا الأرواح".

ووجه الشكر لكل الموظفين والمتطوعين الذين يعملون لمساعدة بريطانيا على الخروج من هذه الأزمة، من أطباء والعاملين في الرعاية الصحية والشرطة والمدرسين.

قالت الحكومة البريطانية، أمس الخميس، إن طلبات التطوع لمساعدة الطواقم الطبية في مكافحة وباء كورونا فاقت العدد المطلوب.

وكانت الحكومة أعلنت حاجتها إلى متطوعين قبل بضعة أيام لمساعدة الفرق الطبية وقدرت في البداية ما تحتاجه بـ ـ250 ألف متطوع ومتطوعة، لكنها الآن، وبعد ما تقول إنها استجابة ساحقة لدعوتها، رفعت أعداد من تطلب الاستعانة بهم إلى 750 ألف متطوع.

ويفترض أن يعتني المتطوعون بتوصيل الدواء والطعام للمرضى في منازلهم واصطحابهم لمواعيد المستشفيات.

وبحسب المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون، فقد وصل إلى الآن عدد المتطوعين الراغبين في المشاركة إلى 560 ألف شخص.