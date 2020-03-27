أكثر من 43700 إصابة بكورونا في ألمانيا والوفيات تتجاوز 270حالة

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا أكثر من 43700 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجاء ذلك في إحصاء قامت به وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بناء على ما أصدرته الولايات الألمانية من بيانات حول الإصابة بالعدوى لديها كل على حدة.

وبلغت حالات الإصابة أقصى مستوى لها في ولاية شمال الراين ويستفاليا بأكثر من 11500 إصابة بالعدوى ووفاة 85 شخصا، تليها ولاية بافاريا بأكثر من 8800 إصابة بالعدوى، ثم بادن-فورتمبرج بأكثر من 8400 إصابة بالعدوى.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى أكثر من 270 حالة في جميع أرجاء ألمانيا.

وكان شخصان ألمانيان آخران توفيا وفق بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل جراء إصابتهما بالفيروس خلال زيارة قاما بها إلى مصر.